Jogadores brasileiros que atuam na ucrânia voltam ao Brasil

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, os jogadores brasileiros foram imediatamente lembrados, porque aquele país tem sido um destino dos atletas há vários anos. São 30 jogadores brasileiros que atuam na primeira divisão do futebol ucraniano. E, na manhã deste domingo (27), chegaram, fugindo da guerra, os jogadores Gabriel Busanello, Felipe Pires e Fabricio Rodrigues, o “Bill”, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Eles atuam no time ucraniano Dnipro. As informações são da CNN Brasil.

Até pisar em solo brasileiro, os jogadores empreenderam uma jornada. Inicialmente, os atletas partiram da cidade de Dnipro e tentaram cruzar a fronteira com a Polônia. Sem conseguir o tento, foram para a fronteira com a Romênia, onde conseguiram iniciar o traslado aéreo.

Os atletas fizeram então uma escala em Madrid, na Espanha, e depois de muitas horas sem dormir, falta de sono e até de comida, chegaram ao Brasil.

Por azar, o atacante Felipe Pires havia chegado à Ucrânia no mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, na quinta-feira. “Acordei assustado, pensei que estava sonhando. Quando olhei pela janela e vi aquela fumaça… Falei: ‘não acredito, começou a guerra’”, relatou Pires.

De volta ao Brasil, o lateral Gabriel Busanello relata alívio. “Ficar com a família, acho que isso é o mais importante. Que a gente tem a nossa família. Quando eu estava lá só pensava em estar com eles, estar perto deles”.