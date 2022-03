ONU divulga número de mortos e feridos nos seis dias de combate na Ucrânia

A porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Liz Throssell, informou que 136 pessoas morreram durante os combates na Guerra na Ucrânia desde a última quinta-feira (24). As informações são do G1.

Em discurso transmitido nesta terça-feira (1º), ela disse que entre as vítimas estão 13 crianças. Outros 400 civis ficaram feridos durante os ataques. "Estas são apenas as vítimas que pudemos verificar, e o número real provavelmente será muito maior", disse Throssell.

Anteriormente, o Ministério do Interior da Ucrânia divulgou números mais altos, dizendo que 352 civis morreram e 1.684 ficaram feridos desde a invasão russa.