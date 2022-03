Presidente da Ucrânia, Zelensky é aplaudido de pé por Parlamento Europeu; assista

Na manhã desta terça-feira (1), representantes dos países da União Europeia aplaudiram de pé a fala do presidente Volodymyr Zelensky, exibida em vídeo, dando uma demonstração do apoio dessas nações à Ucrânia, em guerra com a Rússia. Na última segunda, Zelensky assinou um pedido oficial para que seu país seja incorporado ao bloco.

“A União Europeia será muito mais forte conosco, isso é certo. Se vocês, a Ucrânia será muito mais solitária. Provem que estão conosco, provem que não vão nos deixar, provem que vocês são de fato europeus e, então, a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão”, declarou o presidente ucraniano, sendo aplaudido pelo parlamento europeu.