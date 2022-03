Veja momento em que representantes de países saem da sala durante discurso de chanceler russo na ONU

Durante a Conferência de Desarmamento da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada nesta terça-feira (1), representantes de vários países boicotaram o pronunciamento do chanceler russo Serguei Lavrov. Delegações de várias nações, incluindo a Ucrânia, se levantaram e deixaram a sala, no início do discurso gravado. Poucas delegações permaneceram no local, incluindo representantes da Venezuela, Iêmen, Argélia, Síria e Tunísia. As informações são do Portal UOL.

"É importante mostrar um gesto de solidariedade a nossos amigos ucranianos", declarou Yann Hwang, embaixador francês na Conferência de Desarmamento, única instituição multilateral da comunidade internacional para as negociações neste setor.

Lavrov pretendia viajar a Genebra, mas cancelou a visita alegando as "sanções antirrussas" que proíbem aviões do país de sobrevoar o espaço da União Europeia.