Explosão atinge prédio do governo em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia; assista

Um prédio do governo regional em Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, foi alvo de ataque da Rússia, na manhã desta quinta-feira. Imagens mostram uma grande bola de fogo envolvendo carros que estavam no local. A explosão teria ocorrido por volta das 8h, horário local (3h em Brasília), duas horas depois que o toque de recolher havia terminado, de acordo com o Ministério do Interior da Rússia. As informações são do G1 Mundo.

Ainda não havia confirmação se a explosão deixou mortos ou feridos. Porém, o prefeito da cidade, Igor Terekhov, afirmou que na segunda-feira um bairro residencial foi atacado. Segundo ele, a ação provocou a morte de pelo menos 9 pessoas, sendo que 5 eram de uma mesma família e estavam em um casso.

(Sergey BOBOK / AFP)

O chefe da administração regional Oleg Synegubov, disse que a Rússia usou mísseis disparados de um veículo militar e os disparou de aviões. "Esses ataques são genocídio do povo ucraniano, um crime de guerra contra a população civil", ele afirmou.