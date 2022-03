Com mais de 60 km, comboio russo continua avançando em direção à capital da Ucrânia

Forças terrestres russas continuam avançando em direção à Kiev, capital da Ucrânia, conforme mostram imagens de satélite. O registro revelou que o comboio que se desloca para a principal cidade ucraniana tem mais de 60 km de extensão. As informações são da AFP.



Do lado oposto, os ucranianos aumentaram a resistência aos ataques russos nos últimos dias. Na última segunda-feira, 29, as autoridades da Ucrânia afirmaram que os combatentes ucranianos conseguiram repelir diversas investidas da Rússia sobre Kiev.



Segundo o porta-voz do Pentágono, John Kirby, os russos "estão atrasados. Eles (os combatentes ucranianos) tornaram muito difícil para os russos continuarem avançando. Acreditamos que, com base no que sabemos de quais eram seus planos, eles estão atrasados, enfrentaram uma resistência mais dura do que esperavam".



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, insistiu para que as sanções contra a Rússia sejam intensificadas e pediu a proibição global de aviões e navios russos que usam aeroportos ou portos marítimos estrangeiros como punição por Moscou lançar um ataque contra seu país.