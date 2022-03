Vídeo mostra ataque inédito da Ucrânia contra navios da Rússia usados na guerra; assista

Após um mês de guerra, a Ucrânia fez um ataque inédito com mísseis contra um porto que havia sido ocupado pela Rússia, de acordo com informações divulgadas pelo governo ucraniano. Segundo a Marinha do País, pelo menos um navio, o Orsk, foi destruído e afundou próximo ao porto de Berdiansk, que fica a 75 km da cidade sitiada de Mariupol e é considerado estratégico. Ao menos três pessoas teriam morrido na ação. As informações são da Folha de São Paulo.

No canal de analistas militares russos no Telegram circula a informação de que outros dois navios foram atingidos, mas deixaram o porto do mar de Azov. Também existem dúvidas se o navio atingido foi o Orsk ou o Saratov, outra embarcação de assalto anfíbio de sua classe que servia à Frota do Mar Negro na Crimeia.

É a primeira vitória do gênero da Ucrânia nesta guerra, e ocorreu um pouco antes de o presidente Volodimir Zelenski pedir mais ajuda militar à Otan, a aliança do Ocidente liderada pelos Estados Unidos.

Forças russas tiveram seus maiores avanços em um mês de guerra justamente no sul da Ucrânia.