Rússia x Ucrânia: Otan reforçará apoio às tropas ucranianas em Kiev

A Otan informou que pretende reforçar o apoio à Ucrânia, que enfrenta há quase um mês as tropas russas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 23. O exército russo foi obrigado a recuar em várias frentes próximas de Kiev, capital da Ucrânia, segundo informou o prefeito da localidade.

O secretário-geral da organização transatlântica, Jens Stoltenberg disse que "os aliados da Otan intensificaram seu apoio à Ucrânia, incluindo o fornecimento de sistemas avançados de defesa aérea, sistemas antitanque, vários tipos de armas e munições" e espera que "eles examinem como podem intensificar seus esforços e fornecer mais equipamentos de proteção e defesa contra armas químicas".

As tropas russas estão há dias tentando tomar Kiev, mas encontraram forte resistência por parte do exército ucraniano. "Estamos determinados a lutar em cada prédio, em todas as ruas, em todas as partes da cidade", garantiu Klitschko, ex-campeão mundial de boxe dos pesos pesados.



Leia mais: