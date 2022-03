Tropas russas avançam cerca de 5 km em direção à capital Kiev

​As forças russas avançaram, nas proximidades do Aeroporto Hostomel, cerca de 5 quilômetros (ou cerca de 3 milhas) no último dia, disse nesta quinta-feira (10) um alto funcionário da defesa dos EUA. As informações são da CNN Brasil.​​

As forças russas continuam a “avançar as suas tropas” ao longo de duas linhas paralelas fora de Kiev, e nessas linhas, a linha mais próxima “atingiu cerca de 40 quilômetros a leste de Kiev”, disse o oficial.

“Vemos que as forças russas continuam avançando as suas tropas, estão realmente ao longo de dois tipos de linhas paralelas, e avaliamos que a maior parte dessas duas linhas a norte, a linha mais próxima atingiu cerca de 40 quilômetros a leste de Kiev”, disse o oficial.

Dessas duas linhas, “a que está a sul das duas que mais ou menos emanaram de Sumi, avaliamos também que algumas [das forças russas] podem ter chegado a cerca de 40 quilômetros de Kiev”.

Na linha sul, o oficial acredita que as forças russas “podem estar se reposicionando de volta para Sumi”, mas não é claro quantas forças, a que velocidade estão recuando, ou porque o estão fazendo isso, disse o oficial.