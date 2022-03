Moscou vai abrir corredores humanitários diários da Ucrânia para a Rússia

A Rússia anunciou, nesta quinta-feira (10), a abertura de corredores humanitários diários para a retirada de civis ucranianos, em meio à guerra com o país vizinho. Sem avisar à Ucrânia, o Ministério da Defesa da Rússia informou que os corredores vão começar a funcionar a partir das 10h, e terão como destino o território russo. De acordo com o Ministério, os corredores que forem "em outras direções serão negociados com a parte ucraniana". Com informações do UOL.

