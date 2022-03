Refugiados da Ucrânia chegam ao Brasil em avião da FAB; 14 crianças estão no grupo

Na manhã desta quinta-feira, aterrissou em Recife, capital pernambucana, o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado para a Polônia com objetivo de resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia. Na aeronave, vieram 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. Entre os passageiros estavam também 14 crianças, mas a FAB não especificou se elas fazem parte do total de pessoas mencionado nas nacionalidades. As informações são do G1 Nacional.

Após a parada em Recife, o avião segue para Brasília. Além dessa aeronave, também chegou a Pernambuco um avião Legacy, que faz parte da Operação Repatriação e trouxe parte dos refugiados.

