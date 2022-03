Guerra na Ucrânia: brasileiros que estão na Polônia serão resgatados em avião da FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai enviar uma aeronave KC-390 Millennium na próxima segunda-feira (7) para buscar, na Polônia, brasileiros que estão deixando a Ucrânia. A informação foi divulgada em nota pelo Ministério da Defesa. As informações são do G1.

A Defesa informou ainda que o avião vai levar 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária para a Ucrânia, país invadido pela Rússia há uma semana. O destino final do avião será Varsóvia, capital polonesa. Após sair de Brasília, a aeronave vai fazer paradas técnicas no Recife, em Cabo Verde e em Lisboa. A previsão de retorno ao Brasil é na quinta-feira (10).

O KC-390 Millennium é a maior aeronave militar desenvolvida e fabricada no hemisfério sul. Já foi empregada em missões de ajuda humanitária, no Líbano, em 2020; e no Haiti, em 2021.

VEJA MAIS