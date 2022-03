Bolsonaro concorda em pedir cessar-fogo, após conversa com Boris Johnson, diz assessoria britânica

A assessoria do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, divulgou que o britânico e o presidente Jair Bolsonaro conversaram por telefone, nesta quinta-feira (3), sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia e que concordaram com um pedido de cessar-fogo urgente na Ucrânia. As informações são do G1 nacional.

Questionado pela TV Globo, o Palácio do Planalto ainda não havia confirmado a conversa.

Segundo o material divulgado pelo governo britânico, durante o telefonema com Bolsonaro, Boris Johnson definiu as ações do governo de Vladimir Putin na invasão da Ucrânia como "repugnantes".

Johnson aproveitou para dizer a Bolsonaro que o Brasil foi um "aliado vital" na Segunda Guerra Mundial – e que a voz do país se mostra novamente crucial para a solução da crise.