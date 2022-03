Rússia leva crematórios móveis para se livrar de corpos na Ucrânia, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou, nesta quinta-feira, 3, a Rússia de enviar ao campo de batalha câmaras crematórias para não mandar de volta os soldados mortos em combate e ficar mais difícil contabilizar as baixas. As informações são da Agência Estado.

"Eles trouxeram câmaras para cremar os mortos", disse o presidente da Ucrânia. "Eles não vão mandar os corpos para as famílias, para as mães."

Não foi apenas Zelensky que falou sobre isso. O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, também disse ao jornal inglês The Telegraph, uma semana antes de Zelensky, que a Rússia estava usando essa estratégia, apesar de não conseguir apontar evidências divulgadas do uso.

Ben Wallace também sugeriu ao Telegraph que o suposto uso de crematórios pode ser uma maneira de o Kremlin subnotificar as baixas em combate.

Os primeiros rumores de que os russos poderiam estar usando tal recurso são de 2015, quando o então chefe da agência de segurança da Ucrânia, Valentyn Nalyavaichenko, disse que sete crematórios móveis entraram em áreas ocupadas por exércitos rebeldes na Ucrânia, no mês de janeiro. Segundo ele, as unidades poderiam queimar "oito a dez corpos por dia".

À imprensa ucraniana, Nalyavaichenko disse que o serviço de telefone recebia um grande número de cidadãos russos que estavam procurando seus parentes ou soldados do país que estavam sendo enviados para a Ucrânia.

Naquele mesmo ano, o ex-presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos EUA, Mac Thornberry, disse à Bloomberg em 2015 que a Rússia estava usando crematórios móveis para esconder as fatalidades do mundo e dos próprios russos. Ele disse que viu as evidências, mas que não poderia comentar sobre informação confidencial.