A sirene que reporta ataques aéreos foi acionada na capital ucraniana durante a madrugada do país (4h35 no horário local – 23h35 no horário de Brasília). A rede britânica BBC informou que alguns repórteres que estão na região ouviram bombardeios pesados na última meia hora.

