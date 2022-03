Guerra na Ucrânia: Três novas cidades foram atacadas pelas tropas russas no 16º dia de conflito

As tropas russas avançam e fazem novos alvos. Pela primeira vez, as regiões ucranianas de Dnipro, Rivne e Ivano-Frankivsk foram bombardeadas. Nesta sexta-feira (11/3), os tanques do exército de Vladimir Putin rasgaram mais ruas da Ucrânia e da capital, Kiev. As informações são do portal Metrópoles.

Dnipro, quarta maior cidade do país, foi a mais afetada. O distrito de Novokodatsky foi alvo de três ataques aéreos.

Lutsk, a noroeste da Ucrânia, teve uma fábrica de conserto de aeronaves e um aeródromo incendiados. A cidade constava da lista de locais estratégicos a serem atacados pela Rússia. O governo local confirmou que as explosões ocorreram perto do aeródromo e pediu que toda a população fuja para abrigos.

Em Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia, também se ouviram explosões nesta sexta-feira (11/3) — o 16º dia de confronto. Nas últimas horas, tropas russas se aproximam de Kiev e dispararam contra áreas residenciais, mostram imagens de satélite.

Segundo o governo ucraniano, o serviço de inteligência descobriu que as tropas russas planejam “isolar” Kiev, capital e coração do poder do país. A inteligência do Reino Unido também fez afirmações do tipo. Tanques, de acordo com os russos, já estão no arredores da cidade.

Nesta sexta-feira, a encarregada de Direitos Humanos da Ucrânia, Lyudmyla Denisova, admitiu que em Mariupol, Volnovakha e Irpinnas, não é possível estimar quantas pessoas morreram desde o início da invasão, em 24 de fevereiro.