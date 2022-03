Presidente ucraniano diz que 7 mil civis foram retirados das áreas de guerra nesta sexta-feira

Um total de 7.144 pessoas foram evacuadas de quatro cidades ucranianas nesta sexta-feira, 11, disse o presidente Volodymyr Zelensky, em um discurso transmitido pela internet. O número é bem menor do que o registrado em cada um dos últimos dois dias de operação dos corredores humanitários. As informações são do G1.

Zelensky acusou a Rússia de se recusar a permitir que pessoas saíssem da cidade sitiada de Mariupol e disse que a Ucrânia tentaria novamente entregar alimentos e remédios no sábado.