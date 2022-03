Mais de 1,2 mil corpos são enterrados em valas comuns em cidade da Ucrânia

Mais de 1,2 mil corpos foram retirados das ruas e começaram a ser enterrados em valas comuns, na cidade ucraniana de Mariupol, de acordo com o vice-prefeito local Serhiy Orlov. Essas pessoas faleceram nos últimos nove dias, não apenas em função da guerra, mas também por doenças ou causas naturais. Seus corpos foram colocados nas valas porque alguns mísseis russos já atingiram o cemitério nesta semana e interromperam os enterros e danificaram um muro do local. As informações são do Portal UOL.

Diversos trabalhadores locais cavaram uma vala de cerca de 25 metros de comprimento em um antigo cemitério do município e empurraram os corpos, que estavam envoltos em sacos plásticos, lençóis ou tapetes. Eles são colocados em valas sem muita cerimônia, principalmente por ser muito perigoso para os trabalhadores.