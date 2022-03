Veja as 8 exigências apresentadas por Ucrânia e Rússia para acabar com a guerra

Apesar das rodadas de negociações entre russo e ucranianos, ainda não há acordo de cessar-fogo entre os dois países. Nenhum dos dois aceitou as exigências apresentadas pelo inimigo para acabar com o conflito. As informações são do Portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Sergey Lavrov, chefe da diplomacia russa, por exemplo, reclamou do fornecimento de armas de países do Ocidente para a Ucrânia. Já o representante da Ucrânia, Dmytro Kuleba, acusou a Rússia de planejar o ataque ao país e de dificultar as negociações e o socorro aos feridos.

Sem consenso, a reunião entre os dois, realizada nesta quinta-feira (10), na Turquia, entrou para a lista de tentativas fracassadas.

Veja as principais exigências de cada país na negociação de um cessar-fogo.

Condições russas:

Ucrânia se render militarmente;

Mudar a Constituição garantindo que nunca irá fazer parte da Otan;

Desistir de integrar a União Europeia;

Reconhecer a região da Crimeia, anexada em 2014, como território russo;

E reconhecer a independência de Donetsk e Lugansk.

Condições ucranianas: