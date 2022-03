Conselho de Segurança da ONU discute denúncia da Rússia sobre uso de armas biológicas na Ucrânia

O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nesta sexta-feira (11), para discutir a denúncia feita pela Rússia de que os Estados Unidos estariam envolvidos no desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. Os russos têm acusado a Ucrânia de ter ao menos 30 laboratórios para a produção de armas com doenças fatais como a peste bubônica, antraz e cólera. Ainda segundo o governo russo, a Ucrânia, com apoio dos EUA, teria ordenado a destruição dos laboratórios logo antes da invasão russa, para impedir que provas fossem encontradas.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negou as acusações em vídeo divulgado em suas redes sociais.



A suposta existência de laboratórios onde doenças e patógenos seriam transformados em armas é usada como argumento pela Rússia para sua invasão à Ucrânia, que chega ao 16º dia ainda sem perspectiva para o fim do conflito.