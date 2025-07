Reino Unido reconhecerá Estado Palestino se Israel não concordar com cessar-fogo, diz Starmer

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse nesta terça-feira, 29, que o Reino Unido reconhecerá um Estado Palestino em setembro, a menos que Israel concorde com um cessar-fogo em Gaza e tome medidas para paz duradoura. O premiê convocou ministros para uma rara reunião de gabinete no verão do hemisfério Norte para discutir a situação em Gaza.

Starmer disse aos ministros que a Grã-Bretanha reconhecerá um Estado da Palestina antes da Assembleia Geral das Nações Unidas, "a menos que o governo israelense tome medidas substanciais para acabar com a terrível situação em Gaza, alcance um cessar-fogo, deixe claro que não haverá anexação na Cisjordânia e se comprometa com um processo de paz de longo prazo que entregue uma solução de dois Estados". Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.