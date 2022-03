Lutador paraense diz que teve crise de ansiedade antes de luta na Rússia: ‘Fui parar no hospital’

O lutador paraense Felipe Froes, ex-campeão do peso-pena do Shooto, viveu momentos de tensão com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Isso porque o atleta tinha um combate marcado para o dia 6 de março em Krasnodar, que fica há cerca 450 km de Mariupol, cidade ucraniana que foi bombardeada pelos russos. Em entrevista a OLiberal.com, ele contou que chegou a ter crises de ansiedade antes de embarcar para o país.

"Os comentários sobre essa guerra começaram quando eu ainda estava no treinamento. No último dia, a Rússia invadiu a Ucrânia, eu fiquei apreensivo, porque eu não sabia se ia acontecer o evento. As pessoas começaram a falar para eu não ir, eu até adquiri uma crise de ansiedade, que foi uma coisa que eu nunca tive, fui parar no hospital. Mas, mesmo com medo, eu viajei”, relatou o lutador.

Com a invasão da Rússia à Ucrânia, o espaço aéreo da Europa foi fechado e o voo, que passaria por Paris, foi desviado para o Qatar. Foram 50 horas de viagem até chegar em Krasnodar.

Felipe, que é natural de Ananindeua, ainda contou que, apesar de toda a tensão e a aflição, a cidade estava tranquila, com as pessoas circulando normalmente. Ele explicou que os únicos efeitos foram os das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e aliados.

“A internet não estava pegando bem, os cartões não estavam passando. O território não sofreu nenhuma resposta da Ucrânia, estava tudo sob controle, aparentemente. As pessoas não concordavam muito com essa guerra, mas como lá [na Rússia] é um país em que não pode se manifestar, eles ficavam mais inibidos. Além disso, não podia falar em guerra, porque para eles era só uma operação militar especial”, contou Felipe.

Paraense venceu o combate por decisão unânime (Divulgação)

Na volta para casa, o paraense ainda passou por outro susto. Já no avião, em território russo, uma aeronave militar passou perto da que Felipe estava. “Não era um avião comercial, era tipo um ‘caça’, com uma velocidade absurda passando do nosso lado e deixando aquela fumaça preta. Nessa hora eu fiquei meio assustado”, revelou.

Mesmo com toda a tensão antes da luta, Felipe fez um bom combate e ao vencer o russo Ramazan Kishev por decisão unânime, emplacando a segunda vitória seguida. Froes tem um cartel de 21 vitórias, um empate e cinco derrotas. Atualmente ele mora e treina no Rio de Janeiro. Agora, o principal objetivo do paraense é recuperar o cinturão da organização, que perdeu há quase um ano.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)