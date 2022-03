Fórmula 1: pilotos da Rússia devem correr com bandeira neutra, decide FIA

O Conselho Mundial de Automobilismo da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), reuniu nesta terça-feira, em caráter de urgência, para avaliar a situação geopolítica que envolve os ataques da Rússia à Ucrânia, e decidiu que os pilotos do país, bem como da Bielorrúsia, podem disputar competições automobilísticas, desde que adotem uma bandeira neutra. Em resposta aos ataques, a entidade também cancelou a etapa russa da Fórmula 1.

O pedido de avaliação partiu da Federação de Automobilismo da Ucrânia, com o objetivo de que a FIA suspendesse as licenças dos pilotos russos. Depois do encontro, ficou acertado que, além das sanções citadas, nenhum evento da organização será disputado em território russo. Isto quer dizer que o Grande Prêmio de Sóchi não será realizado, por motivos de “força maior”. “Nenhuma competição internacional será realizada na Rússia e na Bielorrússia, até novo aviso”.

Veja a nota na íntegra:

“Nenhuma bandeira/símbolo ou hino da Rússia/Bielorrússia será usado em competições internacionais. Nenhuma equipe nacional russa/bielorrussa poderá participar de competições internacionais. Pilotos russos/bielorrussos, competidores individuais e oficiais poderão participar de competições internacionais apenas sob bandeira neutra e sob a ‘bandeira da FIA’, sujeitos a compromisso específico e adesão aos princípios de paz e neutralidade política da FIA.”