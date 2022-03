Rússia sofre consequências de ataque à Ucrânia em várias modalidades esportivas; veja

O mundo tem acompanhado apreensivo a crise política envolvendo Rússia e Ucrânia. Entidades ligadas ao esporte, no entanto, têm reagido energicamente à guerra que se instala no leste europeu e condenam com veemência qualquer tipo de afronta. Como resposta imediata, diversas federações se posicionaram no sentido de excluir a Rússia de inúmeras atividades esportivas programadas para o ano de 2022. Confira algumas:

Champions League

A final da competição estava programada para acontecer na cidade de São Petersburgo, em maio, na Rússia, mas após os ataques, a UEFA transferiu o jogo para a cidade de Paris. A entidade também suspendeu todos os clubes russos das competições continentais. Com isso, o Spartak de Moscou foi eliminado da Europa League.

Copa do Mundo

Outra entidade que reagiu pesadamente foi a FIFA, que optou pela suspensão da Rússia da Copa do Mundo, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

COI

Quem também não gostou nada da petulância do governo russo foi o Comitê Olímpico Internacional (COI), que determinou à todas as federações internacionais tirem seus eventos do país, além da aliada Belarus. A exibição de bandeira e execução de hino também estão proibidas, devido a violação da trégua olímpica.

Automobilismo

O Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, que seria realizado em Sochi, na Rússia, foi cancelado, com o apoio de pilotos e equipes. A Federação Internacional de Automobilismo estuda outros locais.

Vôlei

No esporte de quadra as sanções foram maiores. A etapa da Liga das Nações, marcada para acontecer na Rússia, foi cancelada. Na mesma linha, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) decidiu pela retirada do país, como sede do Campeonato Mundial, em agosto e setembro. Seleções, times e árbitros da Rússia e Belarus estão fora das competições internacionais e continentais. Atletas da área e neve também estão fora. Além disso, a Confederação Europeia de Vôlei (CEV), seguiu o mesmo caminho e excluiu atletas, clubes e árbitros de todas as competições.

Tênis

Os torneios de tênis que seriam realizados na Rússia, organizados pela Federação Internacional de Tênis, também foram cancelados, assim como os eventos na Ucrânia.

Basquete

Euroliga e Eurocopa também adotaram o banimento em suas competições, de todas as agremiações russas. A decisão foi de comum acordo com os clubes participantes das duas ligas.

Judô

Por fim, o presidente russo, Vladimir Putin perdeu uma honraria no judô, depois que a Federação Internacional de Judô suspendeu a faixa-preta concedida ao ex-agente da KGB.