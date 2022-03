Rússia pede que moradores se afastem ao anunciar ataque à Kiev

Infraestruturas dos serviços de segurança ucranianos em Kiev são os próximos alvos dos ataques russos. As informações foram repassadas pelo próprio Exército do país comandado por Vladimir Putin, ao pedir que civis saiam de perto dessas unidades. As informações são da AFP.

De acordo com o Exército russo, a ação contra essas infraestruturas será realizada com o objetivo de deter ataques virtuais contra a Rússia. “Serão realizados ataques com armas de alta precisão contra as infraestruturas tecnológicas do SBU (serviço de segurança) e o centro principal da Unidade de Operações Psicológicas em Kiev”, declarou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov.

“Pedimos aos habitantes de Kiev que moram perto dos centros de retransmissão que abandonem suas residências", completou Konashenkov.