Eder Mauro publica foto de tanque de guerra cor de rosa: ‘MBL chegou na Ucrânia?’

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) e o coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre), Renan Santos, informaram, nesta segunda (28), que estavam viajando para a Ucrânia, com o objetivo de "mostrar aos brasileiros a realidade da guerra". Adversário políticos usaram a notícia para provocar os dois. No Pará, o deputado federal Eder Mauro, aliado do presidente Jair Bolsonaro, também não deixou o fato passar em branco.

Em suas redes sociais, Eder Mauro publicou uma foto de um desfile de tanque de guerra cor de rosa e provocou: “MBL chegou na Ucrânia?”.

No comentários, vários seguidores aplaudiram ou riram da publicação, mas alguns também responderam à provocação: “Os caras foram macho de ir pro centro do conflito! E vc que nem se posicionar dizendo que vc apoia os comunistas vc consegue!”, declarou um internauta.