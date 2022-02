Guerra: 'Só se respeita o que se teme’, diz Eder Mauro citando Trump e Biden; veja repercussão local

Através das redes sociais, políticos do estado do Pará se manifestaram sobre o ataque da Rússia à Ucrânia, iniciado na madrugada desta quinta-feira (24). Pelo Twitter, o deputado federal Éder Mauro (PSD) destacou que o presidente russo, Vladimir Putin, anexou a Crimeia quando Barack Obama estava à frente dos Estados Unidos. Agora, no governo de Joe Biden, Putin reconheceu a independência de regiões separatistas da Ucrânia. “Com Donald Trump, o líder russo manteve a estabilidade e o diálogo. Ou seja, só se respeita o que se teme!”, disse o deputado. Ele também compartilhou mensagem no Instagram. “Homens fracos produzem tempos difíceis”, escreveu.

VEJA MAIS

O senador Paulo Rocha (PT) compartilhou uma nota oficial em que o os membros do PT no Senado lamentam e condenam a guerra. “Considere-se que a definitiva militarização desse conflito é uma ameaça não apenas às partes envolvidas, mas também a todo o mundo, inclusive o Brasil, pois ela envolve potências nucleares. Nesta guerra, todos serão perdedores”, ressaltou.

A deputada federal Vivi Reis (PSOL) também defendeu o cessar fogo e “a autodeterminação dos povos”, pelo Twitter. “Abaixo a invasão russa à Ucrânia! O bombardeio ao território ucraniano é mais um episódio da disputa imperialista, que coloca o povo sob fogo cruzado, deixando um lastro de mortes, violência e destruição. Minha solidariedade às pessoas que sofrem este brutal ataque”.

Celso Sabino lembrou que todos podem perder com o conflito. “Oremos pelo entendimento e pela paz entre Rússia e Ucrânia”.