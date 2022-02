Aeroportos em chamas: assista a imagens do ataque da Rússia à Ucrânia

De acordo com as Forças Armadas ucranianas, mísseis russos atingiram aeroportos e bases aéreas da Ucrânia. Logo após Vladimir Putin autorizar a invasão, o Boryspil International Airport, de Kiev, foi atacado. Também há relato de mísseis atingindo Boryspil (Kyiv), Chuguev/Chuhuiv (Kharkiv), Kramatorsk (Donetsk), Kherson, Kulbakino (Nikolaev, a leste de Odessa) e Ozerne (Zhytomyr), segundo informações da Aeroflap.

Nas redes sociais, circulam imagens de um ataque ao aeroporto de Melitopol, também na Ucrânia.

A destruição desses locais teria como objetivo evitar uma ofensiva aérea ucraniana contra forças russas em solo ou no ar. Com ataques calculados e guiados por GPS, a Rússia também consegue destruir o arsenal de defesa ucraniano com armas, caças, aeronaves, radares, mísseis e sistemas anti-mísseis.