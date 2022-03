Tropas russas estão a menos de 25 km da capital Kiev

O serviço de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou neste sábado, 12, a informação de que o exército da Rússia está a 25 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia. Com informações do G1 Mundo.

Devido ao avanço das tropas de Vladimir Putin, o plano de evacuação em Kiev e em seus arredores ficou comprometido.

A Ucrânia acusa os militares inimigos de não respeitarem os corredores humanitários, utilizados para a saída de civis de zonas de conflito. O relatório britânico destaca que as tropas russas que estavam a noroeste da capital ucraniana se dispersaram “provavelmente para apoiar uma tentativa de cercar a cidade”.