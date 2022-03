Ucranianos 'pararam' grande comboio que seguia à Kiev, diz Pentágono

As ações dos ucranianos “pararam” o grande comboio militar russo em direção à Kiev, disse o porta-voz do Pentágono John Kirby durante um briefing nesta sexta-feira (4) no Pentágono. As informações são da CNN Brasil.

“Temos relatos de que uma ponte que acreditamos estar no caminho para lá foi explodida. Também temos indicações de que os ucranianos atingiram o comboio em outros locais e em veículos”, disse Kirby.

VEJA MAIS

“Acreditamos mesmo que as ações dos ucranianos paralisaram o comboio, certamente que o abrandaram, pararam-no em alguns locais”, acrescentou Kirby. Os EUA também acreditam que os próprios desafios das forças russas com sustentação, logística e combustível abrandaram o movimento do comboio, disse Kirby.