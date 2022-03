Na Ucrânia, 'Mamãe, Falei' diz que refugiadas são 'fáceis, porque são pobres' e revolta a web

Áudios polêmicos do deputado estadual paulista Arthur do Val (Podemos), conhecido como "Mamãe, Falei”, ganharam a web ao longo desta sexta-feira (4) por conta de declarações machistas sobre as refugiadas ucranianas, que estão na fronteira entre a Eslovênia e a Ucrânia. Nas gravações, o parlamentar declara que as mulheres do país são “fáceis porque são pobres" e que a fila de refugiadas "bate" a de qualquer balada brasileira em relação à beleza das mulheres.

Vale destacar que o político está em território ucraniano sob pretexto de ajudar os atingidos, entretanto, ao que tudo indica, "Mamãe, Falei" estaria se aproveitando da situação para "azarar" vítimas em vulnerabilidade social.

Nos conteúdos, que foram enviados aos colegiados de “Mamãe, Falei” do Movimento Brasil Livre (MBL), Arthur do Val compara a beleza das ucranianas com as das mulheres brasileiras, que frequentam festas mais badaladas no país. Ouça os áudios:

Leia um trecho da descrição do áudio:

“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, inicia o deputado.

“Só vou falar uma coisa para vocês: acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas… Imagina uma fila sei lá, de 200 metros, só deusa. Sem noção, inacreditável, fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui”, continua em um segundo áudio.

A assessoria de imprensa do parlamentar ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Deputada estadual do PSOL vai abrir representação contra o parlamentar

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, a deputada estadual de São Paulo, Isa Penna (PSOL), afirmou, nesta sexta-feira (4), que irá abrir uma representação contra Arthur do Val, após os áudios que viralizaram do deputado. Assista:

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)