Ucrânia afunda seu maior navio de guerra para evitar que seja tomado pelos russos

A Marinha ucraniana afundou seu maior navio de guerra, a fragata Hetman Sahaidachny, que estava parcialmente desmontado, passando por reparos, na cidade de Mykolaiv, perto do litoral do Mar Negro. Era impossível montá-la e restaurar sua capacidade de combate a tempo de enfrentar os russos. As informações são do G1.

Segundo o site local Dumskaya, a inteligência ucraniana obteve a informação de que uma operação especial das forças especiais navais de Moscou havia sido planejada para apreender o Hetman Sahaidachny.

Por isso, foi dada ordem para que, em caso de ataque, o casco fosse cuidadosamente enchido de água, apoiando a embarcação no fundo do rio onde fica o estaleiro em que recebia reparos.

"O comandante do navio capitânia da Marinha ucraniana executou a ordem de afundar o navio Hetman Sagaidachny, que estava em reparo, para que não fosse capturado pelo inimigo. É difícil imaginar uma decisão mais difícil para um bravo guerreiro e toda a sua equipe. Mas vamos construir uma nova frota, moderna e poderosa. O importante agora é resistir", disse o ministro da Defesa Oleksii Reznikov em publicação no Facebook nesta sexta-feira (4).

Agora, para erguer o navio, os invasores russos teriam que realizar uma operação demorada, algo muito difícil em condições de hostilidade. No futuro, em tese, a fragata poderá recuperar a flutuabilidade e os trabalhos de reparo podem prosseguir.

O Hetman Sahaidachny foi o único navio grande para a Ucrânia que restou depois que os russos anexaram a península da Crimeia e apreendeu diversas embarcações ucranianas.