Presidente da Rússia pede que fabricantes suspendam exportação de fertilizante, o que afeta o Brasil

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu que o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia solicitasse aos fabricantes russos de fertilizantes que suspendessem a exportação do produto. As informações são da Folha de São Paulo.

O governo e o agronegócio do Brasil acompanham com preocupação o desdobramento da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque cerca de 60% de tudo o que o País importou da Rússia no ano passado foram desses insumos.

Um dos objetivos da conversa do presidente Jair Bolsonaro em sua visita a Vladimir Putin era garantir o fluxo de fosfatados e nitrogenados para o Brasil.

O estoque de fertilizantes para o agronegócio no Brasil está garantido até outubro, segundo avaliação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.