'É uma alegria recebê-lo', afirma o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre visita de Bolsonaro

Nova casa

O Bosque “Rodrigues Alves” recebeu, ontem, um filhote de peixe-boi que foi resgatado por um pescador no Marajó.

Ato de solidariedade

Dezenas de voluntários de Belém vão doar sangue, hoje, numa campanha especial promovida pela Fundação Hemopa.

"É uma alegria recebê-lo. O Brasil é o principal parceiro comercial na região da América Latina. Seja bem-vindo!”

Foi o que disse, ontem, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao se reunir, no Kremlin, em Moscou, com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que está em visita oficial ao país. “Essa passagem por aqui é o retrato para o mundo de que nós podemos crescer muito com as nossas relações bilaterais”, respondeu Bolsonaro a Putin.

PONTE

Comissão

A Assembleia Legislativa do Pará vai criar uma comissão interna para acompanhar a situação dos moradores da Ilha de Outeiro afetados pela queda de um dos pilares da ponte que liga o distrito de Belém ao continente. A proposição foi do deputado estadual Miro Sanova (PDT). Na semana que vem, a comissão deve fazer uma visita ao local. A estimativa é de que mais de 150 mil pessoas são afetadas pela interdição da ponte. A maioria delas encara o sufoco diariamente porque precisa sair da ilha para trabalhar ou estudar em outros pontos da Região Metropolitana de Belém.

CÂMARA

Brigões

A confusão entre os vereadores Zezinho Lima (Avante) e Wellington Braga (MDB) ganhou, ontem, mais um capítulo na Câmara Municipal de Ananindeua. Zezinho anunciou que vai denunciar o colega ao Conselho de Ética e Disciplina da Casa, além de processá-lo por calúnia e difamação. Na última terça-feira, Braga usou a tribuna para acusar Zezinho de desvio de recursos e, em certo momento do pronunciamento, chamou o colega para a briga. O vereador e humorista Bob Fllay reclamou do nível do debate na Casa e chamou os brigões à razão. “Muita gente pensou que era eu que ia fazer uma palhaçada disso aqui. No entanto, é o contrário...”, afirmou.

RESTAURANTE

Popular

O Restaurante Popular “Desembargador Paulo Frota”, da Prefeitura de Belém, voltou, ontem, a atender o público com 100% da capacidade do salão com 360 lugares. Desde julho do ano passado, o atendimento no espaço esteve limitado à metade da lotação, devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia de covid-19. Antes desse período, entre março e junho de 2021, o salão ficou fechado e as refeições foram entregues em quentinhas. Para acesso, o restaurante também exige o comprovante de vacinação completa.

MARAJÓ

Carta

Uma carta assinada pelas entidades do setor agrícola do Estado do Pará foi endereçada, ontem, à ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. O assunto é, segundo as entidades, “a equivocada, ilegal e inconstitucional transferência de áreas da União” no Arquipélago do Marajó. A preocupação das entidades veio com o anúncio da programação da “cerimônia de anúncios de entregas do programa Abrace o Marajó”, na qual consta a transferência de áreas da União para a população marajoara, com previsão de 553 contratos de concessão de uso.

Solicitação

Assinada por Carlos Xavier (Faepa), Fernando Lobato (Associação Rural da Pecuária do Pará), José Conrado (Fiepa), Sebastião Campos (Fecomércio) e Clóvis Carneiro (Associação Comercial do Pará), a carta pede que a ministra determine a paralisação da entrega de áreas da União, até que o próprio governo federal cumpra o disposto na legislação em vigor. O ato de entregas anunciado por Damares está marcado para o próximo dia 23, no município de Curralinho, em reunião com a comunidade.

MURO

Discórdia

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Amazônia Oriental ganhou, na Justiça Federal, o direito a retomar a construção do polêmico muro que separa os imóveis do órgão das residências construídas dentro do terreno da instituição. Com a decisão, a Embrapa começou, ontem, a construir o novo muro e, ao mesmo tempo, demolir a parte do muro lateral onde será feito o novo portão de acesso dos moradores às residências. Os moradores estão recorrendo da decisão, mas a ideia da Embrapa é construir o muro em tempo recorde. Recentemente, a empresa pública informou que, nas metragens em que vão ficar o acesso, os moradores continuarão a ter todos os serviços, inclusive a coleta de resíduos sólidos.

PRESÍDIO

Projeto

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária concluiu o projeto de construção da unidade de segurança máxima que deverá ser implantada dentro da área do Complexo de Americano, em Santa Izabel do Pará. O projeto foi elaborado em conjunto com os órgãos que compõem a Execução Penal, depois de viagens realizadas em 2021, quando representantes das instituições estiveram no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão para conhecer as unidades de segurança máxima. Agora, o projeto será apresentado ao governador Helder Barbalho.

EM POUCAS LINHAS

► A chef Angela Sicilia é a mais nova vítima do roubo de contas do Instagram. Após a invasão da conta, os criminosos usam a rede social para oferecer eletrodomésticos por preços bem abaixo do mercado.

► Recebem os pagamentos pelos produtos que, logicamente, não serão entregues. A orientação é para que os usuários das redes sociais evitem clicar em links, mesmo enviados por amigos, e desconfiem de ofertas de produtos e serviços a baixo custo.

► Representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial visitarão, hoje, a sede do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais, em Belém. Criado para desenvolver pesquisa aplicada e de alta complexidade para o setor produtivo mineral, a unidade faz parte da maior rede privada de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil.

► O Banco do Povo de Belém realizará até hoje o curso de “Empreendedorismo e crédito” com mulheres dos bairros do Tapanã e Benguí que fizeram os cursos do programa de qualificação profissional “Donas de Si” em 2021.

► Dois moradores do município de Baião que bloquearam, com toras de árvores, uma estrada da Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho, para impedir a fiscalização ambiental em novembro do ano passado, foram denunciados pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal. A pena para quem impede ações fiscalizadoras em área ambiental pode chegar a três anos de detenção, além do pagamento de multa. A operação na reserva extrativista foi coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e contou com o apoio das polícias Federal e Militar.

► O beneficiário que ainda não recebeu o “Vale Gás” tem até o dia 14 de março para realizar o saque.