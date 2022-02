Bolsonaro diz que reunião com Putin foi experiência ‘inenarrável’

O presidente Jair Bolsonaro negou que, ao se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, 16, em Moscou, tenha abordado questões de segurança eleitoral. "Isso não é assunto para tratar fora do Brasil, com todo o respeito. Se alguém faz qualquer ilação nesse sentido, está extrapolando no meu entender a sua atividade", disse Bolsonaro aos jornalistas.

A pergunta do jornalista e a reação do presidente brasileiro se justificam porque, na terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, disse que a Rússia poderia ser responsável por ataques cibernéticos ao sistema eleitoral brasileiro.

“Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem crescendo”, disse Fachin.

Sem citar Bolsonaro, Fachin disse também que a “guerra contra a segurança no ciberespaço da Justiça Eleitoral foi declarada faz algum tempo. Deixemos dito de modo a não falhar dúvida: violar a estrutura de segurança do TSE abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para solapar o Estado Democrático de Direito”.

"Inenarrável"

Bolsonaro atendeu os jornalistas logo após uma reunião do presidente com empresários em Moscou. O chefe do Executivo brasileiro disse que a audiência com Putin foi uma "experiência inenarrável", diante de um "momento ímpar" nas relações entre os dois países, segundo a Agência Estado.

"Entramos na questão de defesa e essa questão foi tratada com mais profundidade pelo nosso ministro da defesa e o representante do governo russo. Tratamos de ciência e tecnologia, petróleo e gás, exploração em águas profundas e importação e exportação", relatou Bolsonaro sobre o encontro com Putin.

Nas redes sociais, Bolsonaro postou um vídeo no qual fala ao lado do presidente russo. Bolsonaro diz que “o mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós”. Bolsonaro agradeceu ao presidente da Rússia pela acolhida, pelos temas tratados na reunião e “pela confiança depositada em nosso país”.

Ucrânia

O presidente brasileiro também mencionou a manutenção da agenda em Moscou, apesar das pressões. E disse que, “coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira”. Bolsonaro disse que Putin quer a paz no mundo. Ainda sobre o encontro com o líder russo, Bolsonaro disse que houve momentos de "muita informalidade", conforme relato da Agência Estado. E que leva para o Brasil “um casamento perfeito” com o presidente russo.