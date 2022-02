Moro e Ciro criticam viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia: ‘Um trapalhão no Kremlin’

Na noite desta segunda-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro embarca para Moscou, devendo chegar ao destino após cerca de 20 horas de voo. A viagem realizada em meio à escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia tem gerado pressão da ala política do governo e de diplomatas americanos. Adversários políticos do presidente também resolveram opinar sobre a agenda do chefe do Executivo com o presidente russo, Vladmir Putin.

VEJA MAIS

“Se Bolsonaro falar o que não deve, como é corriqueiro, colocará o Brasil em uma posição delicada com parceiros comerciais importantes. Seu desejo por exibição e autopromoção pode custar muito caro ao nosso país”, escreveu nas redes sociais o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes.

Sérgio Moro, chamando Bolsonaro de ‘trabalhão’, também criticou a ida do presidente à Rússia. “UM TRAPALHÃO NO KREMLIN. Bolsonaro tem a incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. Sua inexplicável ida à Russia neste momento nos antagoniza com todo o Ocidente e é mais um constrangimento para a diplomacia brasileira”, escreveu o ex-ministro.

Em Moscou, Bolsonaro vai participar de um encontro bilateral com o presidente Vladimir Putin e empresários locais. O presidente alega que a viagem é uma oportunidade para "estreitar laços diplomáticos e comerciais" com o país. Ela começou a ser planejada em dezembro do ano passado e o convite partiu de Putin, ainda de acordo com Bolsonaro, que tem evitado tomar partido na crise entre a Rússia e o Ocidente.

"O Brasil depende de grande parte de fertilizantes da Rússia. Levaremos um grupo de ministros também para tratarmos de outros assuntos", disse ele, no último sábado.