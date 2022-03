Mais de 40 bebês nascem em abrigo subterrâneo de maternidade da Ucrânia durante bombardeios

Desde o início da invasão russa, na semana passada, mais de 40 bebês nasceram em um abrigo subterrâneo dentro de uma maternidade em Chernigov, na Ucrânia. Grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz dormem, junto com os recém-nascidos, em um bunker dentro do hospital. As informações são da Agence France-Presse.

"Tudo correu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma", declarou uma das mães.

Outra mulher conta que tinha uma cesariana planejada. “Isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras. Simplesmente não poderia dar à luz sem assistência médica. Claro, sou mãe e estava preocupada. Mas sou uma pessoa religiosa e acho que este é um lugar sagrado. A Ucrânia também é um lugar sagrado. A mãe de Deus está nos protegendo. Deus dá força a nós e ao nosso exército. Que Deus nos proteja".

Uma mãe ucraniana que tinha acabado de dar à luz já pensava no retorno pra casa. "Lá também temos ataques aéreos. Então, precisamos ir para um porão frio. É assim. E é por isso que estamos mais seguros aqui do que em casa."