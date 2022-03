Criança aprende a usar fuzil AK-47 durante treinamento militar na Ucrânia

Em Lviv, oeste da Ucrânia, está sendo realizado um curso de autodefesa civil para a população em geral e cidadãos de várias idades, inclusive crianças, foram orientados sobre o uso das armas militares. Imagens feitas na região mostram uma criança aprendendo a usar um fuzil de assalto AK-47, nesta sexta-feira (4).

Ucrânia tem convocado civis para lutarem contra as tropas russas (Daniel LEAL / AFP)

A guerra entre Ucrânia e Rússia entrou no nono dia. Esta não é a primeira vez que crianças aparecem fazendo treinamento militar no País, que tem convocado civis para lutarem contra as tropas russas.

O exército do país governado por Vladimir Putin ocupou a usina nuclear ucraniana de Zaporozhie (sul), o maior da Europa, nesta sexta-feira. Os bombardeios noturnos aumentaram o medo de um desastre, já que mais de 1,2 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala em 24 de fevereiro, segundo as Nações Unidas.