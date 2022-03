Guerra: veja imagens da população enfrentando o avanço russo em cidades da Ucrânia

Desde o início da guerra, há sete dias, imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores de cidades ucranianas indo às ruas para enfrentar o avanço do exército russo no País. Em Melitopol, por exemplo, vídeo divulgado pelo Conselheiro Sênior de Sviatlana Tsikhanouskaya mostrava manifestantes civis parando um comboio russo, enquanto gritavam “assassinos”. Irritados, os soldados do país vizinho atiraram pra cima.

Outro vídeo, feito na cidade de Kupyansk, no leste da Ucrânia, mostrou cidadãos indo em direção a um veículo russo e subindo no carro, para impedir o avanço das tropas.

No sudoeste ucraniano, diversos moradores e trabalhadores bloquearam a estrada de acesso a uma usina nuclear perto de Enerhodar. Vídeos publicados em redes sociais das autoridades locais mostram multidões carregando bandeiras ucranianas e bloqueando a estrada.