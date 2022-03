Guerra Ucrânia x Rússia: ONU faz reunião de emergência por risco de catástrofe atômica

Uma reunião de emergência foi convocada para esta sexta-feira (4) pelo Conselho de Segurança da ONU com a missão de avaliar os riscos e as consequências do ataque da Rússia a Zaporizhzhia, a maior central nuclear da Ucrânia e da Europa, informaram fontes diplomáticas.

A sessão foi marcada após solicitações feitas pela Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Noruega, Irlanda e Albânia. A reunião chegou a ser pedida diretamente pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, nesta mesma sexta-feira.

Por sua vez, o presidente americano Joe Biden também pediu à Rússia o "fim das atividades militares na área" da central nuclear de Zaporizhzhia. "Pedimos uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. Isso é uma ameaça à segurança e à estabilidade europeias. E precisamos que os responsáveis prestem contas", justificou também a ministra das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Liz Truss.

Sobre o ataque russo a instalações nucleares na Ucrânia, o ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, também subiu o tom. Ele acusou Putin de "brincar com fogo", sem qualquer lógica ou necessidade. "Isso é incrivelmente perigoso. Não apenas para a Ucrânia e os russos. É perigoso para a Europa", disse Wallace.

Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia, se pronunciou acusando Moscou de recorrer ao "terror nuclear". Zelensky diz ainda que a Rússia quer "repetir" a catástrofe de Chernobyl - em referência ao acidente nuclear de 1986.

"Nenhum outro país, exceto a Rússia, jamais atirou em usinas nucleares. Esta é a primeira vez em nossa história, a primeira vez na história da humanidade. Este Estado terrorista está agora recorrendo ao terror nuclear", disse ele em vídeo divulgado essa semana.

Duas usinas nucleares tomadas por tropas russas



Ações militares da Rússia já resultaram na ocupação das usinas nucleares de Chernobyl e de Zaporizhzhia - hoje a maior usina nuclear da Ucrânia e da Europa, e que foi totalmente tomada nesta sexta-feira. A ocupação da usina de Zaporizhzhia ocorreu após ataques incendiaram as instalações. Não houve impactos para os níveis de radioatividade, mas a situação deixou a comunidade mundial em alerta para o risco de novas catástrofes atômicas.

Na quinta-feira (24), no primeiro dia da invasão russa ao território ucraniano, as tropas enviadas por Putin à Ucrânia assumiram o controle também da usina de Chernobyl - que já foi palco do pior desastre nuclear da história.

O que é o Conselho de Segurança da ONU?



O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros: cinco são permanentes e dez não-permanentes - entre eleitos para mandatos de dois anos em assembleia geral da ONU. Entre eles está atualmente o Brasil.

Segundo o artigo 23º da Carta das Nações Unidas, são membros permanentes do Conselho de Segurança:

- Estados Unidos;

- Rússia;

- França

- Reino Unido e

- China.

São membros eleitos como não-permanentes até 2023, se juntando desde janeiro de 2022 à Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega:

- Brasil;

- Albânia;

- Gabão;

- Gana;

- Emirados Árabes Unidos.