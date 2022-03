Incêndio em usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, foi extinto

O incêndio na maior usina nuclear da Europa (a Zaporizhzhia) causado por um bombardeio russo nesta quinta-feira, 3, foi extinto, segundo confirmou serviço de emergência estatal da Ucrânia, nesta sexta-feira, 4. O fogo foi controlado pelos bombeiros às 6h20 (horário local).



O prédio de treinamento e um laboratório do complexo foram atingidos pelas chamas. Mais cedo, as autoridades locais disseram que as estruturas essenciais da usina não haviam sido comprometidas e que não houve vazamento de radiação no local.



"O incêndio no prédio de treinamento da central nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar foi extinto. Não há mortos ou feridos", afirmou o comunicado do Serviço de Estado da Ucrânia para Emergência.