Incêndio atinge usina nuclear ucraniana após ataque russo, diz prefeito; confira a situação ao vivo

Um incêndio foi registrado na usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior da Europa, após um ataque de tropas russas, disse o prefeito da cidade vizinha de Energodar em uma rede social. "Como resultado do contínuo bombardeio inimigo de prédios e unidades da maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporizhzhia está pegando fogo", disse Orlov em seu canal Telegram, citando o que chamou de ameaça à segurança mundial. Ele não deu detalhes. As informações são do G1 e da CNN.

O ataque teria ocorrido nas primeiras horas da manhã de sexta-feira (4), no horário local (por volta de 21h de quinta, dia 3, pelo horário de Brasília). A informação foi divulgada pelo prefeito por meio de postagem em uma rede social. Câmeras de segurança do local mostram a situação na usina em tempo real. Confira:

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, caso ocorra uma explosão, o resultado pode ser catastrófico. “O fogo já começou. Se explodir, será dezvezes maior do que Chernobyl! Os russos devem cessar o fogo imediatamente”, escreveu Kuleba, em referência ao acidente de 1986 na usina nuclear de Chernobyl, considerado o pior desastre nuclear da história, quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética.

Em uma publicação no Facebook, Orlov considerou a ocorrência como “uma ameaça à segurança mundial”. “Eu exijo, pare! Pare imediatamente de bombardear a usina nuclear de Zaporizhzhya à queima-roupa”, disse o prefeito em uma mensagem de vídeo.