Por que a Rússia invadiu a Ucrânia; entenda o motivo da guerra

Os ataques da Rússia contra a Ucrânia, que iniciaram na madrugada desta quinta-feira (24), já deixou vários mortos e pessoas feridas. Além de uma grande tentativa de fuga de brasileiros e paraenses, que estão morando no país europeu e querem, a todo custo, escapar de uma guerra. Por mais assustadora que seja a ação das tropas russas, muitas pessoas ainda não entendem o que aconteceu para culminar a briga. Pensando nisso, vamos te explicar o porquê da Rússia querer enfrentar a Ucrânia:

O que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia?

A Ucrânia está lutando contra as forças russas, após o presidente Putin começar a bombardear o leste ucraniano e outras regiões, incluindo Kiev. Mas, o que teria acontecido para a briga existir?

Entenda o porquê da Rússia querer invadir a Ucrânia

Em novembro do ano passado, comunidades internacionais já compreendiam supostas ameaças russas contra a Ucrânia. O motivo? Conflitos da época da Guerra Fria, que envolviam costumes e heranças históricas, que nunca foram resolvidas. Hoje, a soma de problemas fez com que Putin quisesse criar uma ‘retaliação’ com um ataque militar.

Geográficos também acreditam que trata-se de uma crescente aproximação entre a Ucrânia com o Ocidente, o que não teria agradado nada os russos. Principalmente, porque o governo local teria interesse em fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ou mesmo na União Europeia (UE).

Qual o motivo da invasão russa?

A invasão russa a Ucrânia teria sido motivado por antigas divergências estratégicas entre Moscou e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a qual o país europeu teria interesse em fazer parte.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)