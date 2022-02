Rússia x Ucrânia: 7,5 milhões de crianças estão na mira do conflito

Todo o conflito armado entre Rússia e Ucrânia, no Leste Europeu, tem impacto negativo na vida e bem estar de mais de 7,5 de crianças Ucranianas, segundo nota do Fundo das Nações Unidas para a Infância, (Unicef). Os ataques na linha de contato já destruiu, por exemplo, os sistemas de distribuição de água e escolas. Na tarde desta quinta-feira (24), o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, reforçou o apelo por um cessar-fogo imediato na Ucrânia.

Em vídeo, ele insistiu que as operações militares russas vai de contra os compromissos assumidos na Carta da Organizações Unidas (ONU). António pediu que as tropas recuem. ‘Este é o momento mais triste do meu mandato’, disse o secretário-geral da ONU. Veja ao vídeo:

O Unicef prevê, ainda, que dezenas de milhares de famílias sejam forçadas a se deslocarem. O que causa uma grande escalada nas necessidades humanitárias.



VEJA MAIS





De acordo com o site das Nações Unidas, a diretora-executiva da agência da ONU, Sima Sami Bahous, informou que o Unicef está no leste da Ucrânia aumentando os programas de assistência às crianças. Foram disponibilizados água potável e material de higiene, de saúde e de educação, além de dispor de clínicas móveis para fornecer apoio psicológico às crianças traumatizadas pela insegurança.