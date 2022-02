Neymar se solidariza com jogadores que estão na Ucrânia: 'Orando por vocês'

Entre os brasileiros que vivem na Ucrânia estão jogadores brasileiros que atuam em clubes como Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, que vivem com suas famílias no país e, após os ataques aéreos do exército russo, fizeram um vídeo pedindo apoio do governo federal para deixar o país. Diante do apelo, o atacante do PSG, Neymar Jr., usou as redes sociais, nesta quinta-feira (23), para enviar uma mensagem de apoio e solidariedade aos atletas.

O camisa 10 da Seleção Brasileira respostou o vídeo dos colegas nos stories do Instagram com a legenda: “Orando por todos vocês”. Confira:

Neymar fez um posto em apoio aos jogadores brasileiros que estão presos na Ucrânia (Reprodução/ Redes sociais)

Jogadores do Brasil que atuam em clubes como Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev publicaram um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda ao governo brasileiro para deixar a Ucrânia.

“Aqui estamos todos reunidos, jogadores do Dínamo e do Shakhtar com a nossa família. Estamos hospedados em um hotel devido toda a situação. Estamos pedindo ajuda de vocês nesse vídeo devido à falta de combustível na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Não tem como a gente sair. Pedimos apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês nos ajudem a promover esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possível”, disse o jogador Marlon, ao lado de outros jogadores brasileiros e de suas famílias.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)