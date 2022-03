'Putin cometeu um grande erro', afirma Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan

Oscar 2022

Paraenses ficaram acordados até o início da madrugada para acompanhar a premiação das melhores produções do cinema.

Sobrecarga feminina

A fibromialgia atinge cerca de 7 milhões de brasileiros e, a cada dez afetados, nove são mulheres, aponta o Ministério da Saúde.

(J.Bosco)



"Putin cometeu um grande erro”

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), ao criticar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela guerra contra a Ucrânia, “uma nação soberana e independente”. Ele também reforçou que espera o anúncio de novos grupos de apoio militar na Bulgária, na Hungria, na Romênia e na Eslováquia, além de fornecer mais recursos à Ucrânia e intensificar ajuda a outros parceiros em risco de pressão russa.

PRAZO

ELEIÇÃO



Esta semana será de intensa movimentação política em todo o Brasil. Na sexta-feira, 1º de abril, termina o prazo para que políticos com mandato que desejam concorrer nas eleições deste ano troquem de partido, sem risco de punição pela Justiça Eleitoral. Também nesta semana termina o prazo para secretários municipais, estaduais e ministros de Estado, que forem disputar mandatos eletivos, deixarem os cargos para atender à lei eleitoral.

ÔNIBUS

IMBRÓGLIO



Está longe do capítulo final a novela do reajuste da tarifa dos ônibus urbanos em Belém. Na semana passada o prefeito Edmilson Rodrigues vetou o aumento para R$ 5,01 e estipulou o novo valor a R$ 4, ou seja, 11% de reajuste em relação ao preço atual, e que passa a vigorar hoje. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário da capital (Setransbel), contudo, divulgou nota anunciando que esse percentual inviabiliza a manutenção da atual frota e que poderá reduzir a oferta de veículos nas ruas, gerando transtornos à população. A solução para o imbróglio, parece, será mesmo a licitação do sistema de transporte, cujo edital, segundo o município, será lançado em 60 dias.

PÁSCOA

VAREJO



Apesar das incertezas provocadas pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, o setor varejista brasileiro espera, neste ano, recuperação das vendas no período de Páscoa, em relação ao ano passado. Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimam que as vendas voltadas para a data devem somar R$ 2,16 bilhões, representando aumento de 1,9% em comparação a 2021. Mesmo se confirmada a previsão, o resultado ainda ficará abaixo do alcançado na Páscoa de 2019, antes da pandemia, quando as vendas atingiram R$ 2,29 bilhões.

AUDIOVISUAL

NÚCLEO



O Grupo Liberal inaugura, ainda neste mês, uma unidade de negócios voltada à produção e ao entretenimento audiovisuais regionais. Batizada de Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP), a unidade terá a missão de criar e realizar ações, programas e projetos de entretenimento audiovisual para a TV Liberal e suas plataformas digitais (G1 Pará, GE Pará e Gshow TV Liberal), além de OLiberal.com e demais veículos do grupo. Também atenderá ao mercado paraense. O NEP funcionará na torre anexa à TV Liberal, na avenida Nazaré, e terá equipamentos de captação, edição, arte e pós-produção.

ACOLHIMENTO

CRIANÇAS



Sinal destes tempos de crise. É cada vez mais comum ver crianças mendigando nas ruas, em torno dos grandes shoppings da cidade e até mesmo dentro dos empreendimentos, cena que, em outros tempos, parecia impossível. Para entender a realidade dessas crianças e adolescentes e tentar prestar auxílio, a 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém reuniu, na semana passada, administradores dos estabelecimentos e lançou o projeto “Eu também faço parte”. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas a ideia é acolher esses meninos e meninas e os respectivos familiares.



VIOLÊNCIA



A juíza titular da Vara, Rubilene Silva Rosário, explica que, nas ruas, essas crianças ficam expostas a várias situações de violência. Na apresentação do projeto, Rubilene contou que o programa é inspirado no trabalho do padre Bruno Sechi, fundador do Movimento de Emaús. A juíza ainda ressaltou que a ação não tem finalidade repressiva, mas será “um trabalho voltado à prevenção e ao cuidado”.

PASSAGENS

ALTURAS



Paraenses que tentam comprar passagens para outros Estados e até mesmo para dentro do Pará têm ficado em choque com os preços das tarifas. Na semana passada, um trecho Belém-Parauapebas estava na casa de R$ 1 mil. Para o vizinho Amapá, as tarifas poderiam chegar a R$ 2 mil.



PETRÓLEO



As companhias aéreas informam que a disparada de preços é resultado da alta do preço do petróleo que impacta diretamente o valor do querosene de aviação. Além de elevar os preços, as empresas também estão reduzindo as operações, ou seja, faltam voos.

Em Poucas Linhas

► Pré-candidato ao Senado, o deputado federal petista Beto Faro começa nesta semana nova etapa da chamada Caravana Esperança. Desta vez o grupo passará pelos municípios de Marituba, Soure e Breves.



► O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), junto com a Cargill, promoverá, pelo quarto ano consecutivo, o Programa Farmer Coaching. A meta é treinar cinquenta produtores rurais para que eles atendam aos padrões de produção sustentável de cacau na região da Transamazônica. O Pará responde por 25% da produção nacional de cacau.

► Confirmado para a quinta-feira, 31, almoço comemorativo pelos 30 anos do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará. Durante o evento será feita a cerimônia de entrega de placas e comenda a pessoas que se destacaram na defesa do Fisco. Atualmente o Sindifisco reúne 870 filiados, entre servidores da ativa e aposentados.

► Segundo dados divulgados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém, a capital tinha cinco pacientes internados com sintomas de covid-19, nenhum deles em leito de UTI.



► Levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios revela que em 87,9% das cidades pesquisadas, as aulas na rede pública já estão 100% presenciais.



► Começam amanhã e vão até quinta-feira a Conferência Municipal de Educação de Belém (Conmeb) e a Conferência Estadual Popular de Educação (Conepe). Serão no Centro de Eventos Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá. As conferências são realizadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semec) e abertas ao público. Na pauta, a avaliação e revisão do Plano Municipal de Educação de Belém para o período de 2015 a 2025.