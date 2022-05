Dados indicam que avião que matou 132 pessoas foi derrubado de propósito na China

Dados sobre a queda do avião na China, que matou 132 pessoas em março deste ano, apontam que o acidente foi proposital. Após investigação, as autoridades trabalham com a possibilidade do voo China Eastern Airlines 5735 ter sido derrubado por alguém que invadiu a cabine de comando ou até mesmo um dos pilotos da aeronave. Entenda.

Os resultados da avaliação sobre o voo foram divulgados nesta terça-feira (17). A aeronave tinha 132 ocupantes a bordo - 123 passageiros e nove tripulantes. Segundo anunciado, o Boeing 737-800 viajava em atitude de 29.100 pés (8.900 m) quando, de repente, caiu em uma posição considerada vertical e se chocou contra uma montanha em velocidade extrema.

As informações contidas na caixa preta apontaram que os controles empurraram o avião para o mergulho. Dessa maneira, acredita-se que uma pessoa na cabine teria inserido comandos que provocaram a queda. Após esta descoberta, a investigação mudou de foco. As autoridades desconfiam que um dos pilotos ou passageiros invasores da cabine possam ter causado o acidente.

Sobre o voo

O voo China Eastern Airlines 5735 partiu do Aeroporto Internacional de Kunming e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guangzhou. A viagem deveria durar 1 hora e 40 minutos, mas a aeronave caiu em uma área montanhosa perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)