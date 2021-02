Após 86 horas de voo, FAB suspende buscas por piloto desaparecido depois de decolar em Alenquer

Após 86 horas de buscas aéreas, a Força Aérea Brasileira (FABI suspendeu as buscas pelo piloto de avião Antônio Sena, que desapareceu após decolar de Alenquer, no Baixo Amazonas paraense, no último dia 28 de janeiro. Segundo a força militar, as aeronaves cumpriram padrões internacionais de busca em uma área de aproximadamente 13 mil km² nesses mais de três dias de buscas, mas não encontraram vestígios da aeronave de prefixo PT-IRJ ou do piloto.

"As buscas foram suspensas após a área ter sido completamente coberta. Contudo, a operação de Busca e Salvamento poderá ser reativada quando justificada por meio do surgimento de novas informações sobre a aeronave e/ou o piloto", explica a nota da FAB. A missão foi coordenada por uma equipe especializada do Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ) da unidade operacional do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), que é responsável pela coordenação das missões de busca a aeronaves e embarcações na região Norte do País.

Antônio tinha a intenção de chegar até a pista de pouso Treze de Maio, uma área de garimpos na região de Almeirim, nos limites com Laranjal do Jari (AP). Populares informaram à família do piloto que viram a aeronave sobrevoando em círculos a pista do garimpo Anatum por volta das 12h20 do dia 28 de janeiro. Depois disso, o avião não foi mais visto. Além da FAB e equipes de buscas particulares, militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil também participam dos trabalhos, e as Polícias Civil e Federal investigam o caso.

Reforços

Desde que Antônio sumiu com sua aeronave, amigos e familiares seguem em campanhas na internet para ajudar como podem nas buscas. A irmã do piloto, Mariana Sena, tem feito diversos apelos nas redes sociais e, no último sábado, 06, informou que dois grupos de busca de Santa Catarina e de São Paulo se voluntariaram para ajudar no rastreamento.

"Ontem fizemos um apelo a pessoas que possam nos ajudar, e dois grupos especializados em busca e resgate de fora do Estado do Pará se voluntariaram para nos apoiar nas buscas por terra. Eles possuem equipamento de comunicação e rastreamento e treinamento, que vai facilitar a coordenação do nosso trabalho em busca do Antônio. Hoje também chegaram quatro bombeiros que heroicamente atenderam o nosso apelo", conta Mariana.

Para financiar essas buscas, amigos de "Toninho" se mobilizaram para criar uma campanha de financiamento coletivo. "[Essa] vaquinha online [é] para recursos que vão financiar alimentação, passagem e estadia dessas equipes de voluntários que estão se deslocando. Também vai nos ajudar a abastecer as aeronaves de pilotos amigos que se disponibilizaram a ajudar nas buscas. Mano, aguenta aí. A gente tá chegando", disse Mariana em um vídeo enviado para O Liberal. Quem quiser colaborar, pode fazer uma transferência pela chave PIX "tafsena@gmail.com" ou para a conta corrente 22587-8, agência 4247-1, no nome de Thiago Araújo Freire de Sena, e CPF 833.369.232-04.