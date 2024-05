VÍDEO: Pré-candidato a prefeito é expulso a pauladas após tentar gravar imagens em Minas Gerais

Na tarde da última quarta-feira (1º/05), Gabriel Neto (PL), pré-candidato a prefeito de Matipó, em Minas Gerais, foi agredido enquanto tentava gravar um vídeo no Parque de Exposições da cidade, no qual fazia críticas à gestão municipal. O incidente foi registrado em vídeos por testemunhas que acompanhavam a confusão, onde é possível ver o político com as roupas rasgadas e sendo posto para correr do local.

Segundo o boletim de ocorrência, Gabriel Neto, acompanhado de um assessor, dirigiu-se ao local com o intuito de expor as condições precárias do espaço. No entanto, foi abordado por indivíduos que alegaram que ele não tinha permissão para "fiscalizar ou filmar" o local. A discussão rapidamente escalou para agressões físicas e pré-candidato foi atacado com um pedaço de madeira.

Gabriel Neto foi imediatamente encaminhado ao hospital de Matipó para receber tratamento médico. Na manhã seguinte ao incidente, quinta-feira (02/05), ele prestou depoimento na delegacia da cidade, buscando justiça diante do ocorrido.

O momento das agressões foi registrado em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, onde é possível ver um dos agressores se aproximando do pré-candidato. Embora os agressores tenham sido identificados no boletim de ocorrência, até o momento, eles permanecem foragidos.