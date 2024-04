PC confirma que corpo encontrado em Itupiranga é de adolescente que desapareceu em Marabá

A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado no sábado (20), nas proximidades da Praia da Rainha, na zona rural de Itupiranga, sudeste do Pará, é de Raiza Ferreira Da Silva. A jovem de 14 anos desapareceu pelo Rio Tocantins, próximo à Orla de Marabá, na semana passada, no dia 17.

Em nota, a PC informou que apura as causas da morte da adolescente. Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o padrasto da jovem desaparecida foi até a delegacia de Itupiranga para comunicar que se tratava do corpo da enteada. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181.

As buscas por Raiza durou três dias, até o momento o corpo dela foi localizado no último sábado (20). A garota tinha sido vista pela última vez enquanto tomava banho com outros dois adolescentes na escadaria no Rio Tocantins.

A família dela havia dito que a jovem teria saído de casa para fazer um trabalho escolar na Biblioteca Orlando Lima Lobo, que é próximo a orla da cidade.

Em dado momento, esses jovens subiram a escada para mais um salto. No entanto, Raiza Ferreira Da Silva, não sabia nadar. Ela pulou no rio e afundou nas águas. Então, os jovens que estavam na orla pularam para tentar encontrá-la, mas não tiveram sucesso.